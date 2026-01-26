La Fiamma olimpica, simbolo di passione e inclusione, si fa portavoce di valori sociali attraverso il suo percorso verso Milano Cortina. Tanti tedofori con storie significative stanno accompagnando la torcia, sottolineando l’impegno di Coca-Cola nel promuovere lo sport come strumento di coesione e uguaglianza. Un viaggio che unisce persone e storie diverse, rafforzando il messaggio di solidarietà e partecipazione.

Campioni dello sport, ma anche del sociale. In questo - tanto discusso - viaggio della Fiamma verso i Giochi di Milano Cortina, Coca Cola, uno dei due main sponsor, ha puntato tanto su storie speciali di persone normali, nella speranza che diventino un esempio da seguire. Così nei giorni scorsi, accanto all'olimpionica della scherma Mara Navarria, abbiamo visto correre con la torcia in mano anche. "Portare la fiamma è un onore che sento profondamente - ha detto Navarria, oro a squadre nella spada a Parigi 2024 -. La mia carriera sportiva mi ha insegnato che ogni risultato nasce da lavoro quotidiano, sacrificio e passione, valori che lo sport trasmette ogni giorno.

© Gazzetta.it - Quando la Fiamma olimpica parla di sociale: "Lo sport insegna passione e inclusione"

Venerdì e sabato a Messina si svolgeranno gli eventi

Il 8 gennaio, a Piazza Ghiaia, si svolge l’evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

