La Fiamma Olimpica arriva in piazza Sport e donazione con i Giochi | Un momento storico per la città

La Fiamma Olimpica arriva in piazza, segnando un momento importante per la città. In occasione dei Giochi, Avis ha organizzato un incontro presso la sede di Corso Giovecca, dedicato a sport e donazione. Un’occasione per riflettere sul valore dello sport come simbolo di pace e solidarietà, promuovendo l’importanza della donazione di sangue in un contesto di condivisione e impegno civico.

"Olimpiadi e Paralimpiadi simboli di sport e pace". Nella sede Avis di Corso Giovecca si è tenuto l’incontro ‘attendendo la Fiamma Olimpica parliamo di sport e donazione’. Un momento che precede il programma previsto per domani, presenti Gabriele Anania, presidente Avis provinciale, Alessandro Cattabriga presidente Avis comunale, Ruggero Tosi, delegato Coni per Ferrara, Giuseppe Francesco Alberti, delegato Cip, Mirko Rimessi,fiduciario Coni incaricato per la comunicazione, Luca Rambaldi argento olimpico a Parigi 2024 e prossimo tedoforo, e Luca Lunghi, atleta paralimpico a Rio 2016 e donatore. In sala anche Luciana Boschetti Pareschi, presidente del Panathlon Club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fiamma Olimpica arriva in piazza. Sport e donazione con i Giochi: "Un momento storico per la città" Leggi anche: La "Fiamma Olimpica" nelle Marche, Fabio Luna (Coni Marche): «Momento storico per lo sport marchigiano» Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara: in piazza staffetta con Antenucci, Rambaldi e Maurelli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Fiamma Olimpica a Lecce; La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico; Arrivo della Fiamma Olimpica a Taranto il 29 dicembre: invito a usare mezzi pubblici e Park&Ride; La fiamma olimpica arriva a Bari, tappa in città il 31 dicembre: cerimonia in largo Giannella. La Fiamma Olimpica arriva in piazza. Sport e donazione con i Giochi: "Un momento storico per la città" - Il tedoforo Luca Rambaldi: "Un messaggio da cogliere, che va oltre la pratica sportiva". ilrestodelcarlino.it

