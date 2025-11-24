Cross-fast | musica e rock and roll a Porcia

Pordenonetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai CrossRoad Studios in via delle Risorgive 7 a Porcia adnrà in scena il 24 novembre una serata dedicata gli amanti del rock- Saliranno sul palco del Cross-Fast:Neid (Grindcore, VT): si sono formati in Italia nel 2007 dalle ceneri di altre band attive dalla meta? degli anni '90 nella scena. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

cross fast musica e rock and roll a porcia

Cross-fast: musica e rock and roll a Porcia

