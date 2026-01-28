Love sex & rock’n’roll | quando la musica ha acceso il desiderio

Quando la musica ha acceso il desiderio Da decenni, le canzoni parlano di amore, sesso e libertà. La musica ha sempre acceso emozioni forti, spingendo le persone a lasciarsi andare. Dai primi anni ’50 fino ad oggi, artisti e brani hanno raccontato storie di passione e desiderio, spesso diventando simboli di rivoluzione culturale. Sono canzoni che hanno accompagnato momenti di intimità e ribellione, portando alla luce i desideri più nascosti.

Musica travolgente, parole e immagini. Un viaggio tra sensualità, amore e libertà sessuale dagli anni ’50 a oggi. Quando alle donne si chiedeva pudore e agli uomini virilità, il rock‘n’roll accendeva desideri proibiti.Sul palco, i “Cinquanta All’Ora”, una band i 9 musicisti-attori in viaggio per dare voce e corpo ai sogni, alle repressionie alle rivoluzioni di genere. Perché il sesso è stato censura, peccato.ma anche potere, identità e liberazione.I “Cinquanta All’Ora” sono:Chiara Sorrentino - VoceStefano Covizzi – VoceFlavio Mancuso – ChitarraIlana Weihrauch – Tastiere, PianoforteStefano Montevecchi – BassoFlavio Gamberini – BatteriaFederico Zardi – Tromba, CoriGianni De Marco – Sax Tenore, BaritonoRoberto Mozzillo – Sax TenoreDirezione musicale e arrangiamenti: Federico ZardiUna produzione originale di: Cinquanta All’Ora "Graphic Japan.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Love Sex

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Love Sex

Argomenti discussi: Eventi 21 gennaio a Bologna e dintorni: il Lago dei Cigni al Duse, Beatrice Arnera al Celebrazioni; Guida ai concerti da scoprire a Bologna e in regione dal 19 al 25 gennaio.

Da dove arriva Sex, drugs and rock ’n’ rollSex, drugs and rock ’n’ roll – sesso droga e rock ’n’ roll – è una delle espressioni che si sentono usare più di frequente per descrivere lo stile di vita spesso esagerato e sregolato di artisti, ... ilpost.it

Ed eccole, le nuove generazioni con Prof Rock! Love #canzonisulsapervivereadusodellenuovegenerazioni @terradelfuocotrentino #memoryfestival #trento @apo_1977 - facebook.com facebook