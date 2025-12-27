Struffoli reinventati da Antonietta Polcaro | al TGR Campania la tradizione incontra l’innovazione in cucina
Avellino – La cucina napoletana si rinnova senza rinunciare alle sue radici. La food blogger irpina Antonietta Polcaro propone una versione contemporanea degli struffoli, il dolce natalizio che da sempre accompagna le feste in Campania.Due le varianti presentate: una al caramello salato, l’altra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
