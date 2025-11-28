Dalla cucina di casa ai TikTok Awards Antonietta Polcaro | Ce la possiamo fare Forza Irpinia!

TikTok Italia ha diffuso l’elenco dei dieci vincitori dei TikTok Awards 2025, presentati da NOW. Le categorie in gara erano dieci — Creator, Film&TV, Sport, Storyteller, Voice for Change, Food, Fashion & Beauty, Education, Creator LIVE e Video dell’anno — ciascuna composta da sei candidati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si sente male mentre cucina e scoppia l’incendio in casa - facebook.com Vai su Facebook

TikTok Awards 2025, da Minerva Salute a Lidl: tutti i vincitori - La seconda edizione dei TikTok Awards 2025 ha messo al centro la creatività italiana, premiando sia i creator più amati dalla community sia i brand che hanno saputo usare meglio il linguaggio della pi ... Da abruzzonews24.com

TikTok Awards 2025: chi sono i vincitori che riscrivono la creatività italiana - Dal cinema all’educazione, fino alla capacità di segnare un cambiamento nel mondo: TikTok Italia premia la creatività sulla piattaforma. Riporta msn.com

TikTok Awards 2026: chi sono i 10 vincitori italiani della seconda edizione - La sera del 27 novembre, al Big Theatre di Milano, TikTok ha acceso di nuovo i riflettori sugli “Oscar dei Creator”. Lo riporta alphabetcity.it