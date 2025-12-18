A che ora lo snowboard oggi PGS Carezza 2025 | orari tv streaming azzurri in gara
Scopri gli orari, le modalità di visione e le novità sulla partecipazione degli azzurri alla tappa di Carezza della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026. Dopo l’emozionante appuntamento di Cortina d’Ampezzo, oggi gli atleti scendono in pista per una giornata ricca di sfide e adrenalina, culminando con un gigante parallelo che promette emozioni indimenticabili.
Dopo lo spettacolo di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026 si sposta oggi a Carezza, per affrontare la giornata che si concluderà con un unico gigante parallelo. Si tratta del terzo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori gigantisti affrontarsi sulla pista “Pra di Tori” al Passo Costalunga. La squadra azzurra, nelle prime due tappe, è riuscita a confezione quattro vittorie e punterà ad ampliare questi risultati nelle nevi di casa. In campo maschile ci si affiderà a Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo e già vincitore a Mylin. In grande forma anche Aaron March che dopo il podio in Cina è riuscito ad anticipare tutti nel gigante di Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, azzurri in gara
Leggi anche: Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 11 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara
A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara; Snowboard, PGS Carezza 2025: programma, orari, tv, streaming; LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa; Snowboard, 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Si rivede un buon Roland Fischnaller.
LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Carezza, gara valida per ... oasport.it
Snowboard, PGS Carezza 2025: programma, orari, tv, streaming - 2026 è pronta ora a vivere il terzo appuntamento della sua stagione. oasport.it
Le stelle azzurre dello snowboard testano la "Pra di Tori": a Carezza torna in pista Roland Fischnaller - Coppa del Mondo di snowboard: in vista del PGS del prossimo 18 dicembre (con lieve modifica degli orari vista la concomitanza con la prima discesa in Val Gardena), ... neveitalia.it
Nadya Ochner It's an incredible win Carezza Ladies' PGS FIS Snowboard
MA CHI CI FERMA La tavola azzurra continua a sorridere! Oggi sono Moioli e Sommariva a portare l’#ItaliaTeam di snowboard sul podio di Coppa del Mondo! Una finale super combattuta nella prova mista a squadre di cross… E una piazza d’onore stu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.