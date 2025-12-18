A che ora lo snowboard oggi PGS Carezza 2025 | orari tv streaming azzurri in gara

Scopri gli orari, le modalità di visione e le novità sulla partecipazione degli azzurri alla tappa di Carezza della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026. Dopo l’emozionante appuntamento di Cortina d’Ampezzo, oggi gli atleti scendono in pista per una giornata ricca di sfide e adrenalina, culminando con un gigante parallelo che promette emozioni indimenticabili.

Dopo lo spettacolo di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026 si sposta oggi a Carezza, per affrontare la giornata che si concluderà con un unico gigante parallelo. Si tratta del terzo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori gigantisti affrontarsi sulla pista “Pra di Tori” al Passo Costalunga. La squadra azzurra, nelle prime due tappe, è riuscita a confezione quattro vittorie e punterà ad ampliare questi risultati nelle nevi di casa. In campo maschile ci si affiderà a Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo e già vincitore a Mylin. In grande forma anche Aaron March che dopo il podio in Cina è riuscito ad anticipare tutti nel gigante di Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

