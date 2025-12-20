Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell’esordio dello slalom gigante. A Davos, in Svizzera, si aprirà infatti oggi la lunga stagione della Coppa del Mondo di PSL 2025-2026. La squadra azzurra è pronta a confermare il grande momento che sta vivendo anche in questa specialità, presente alle Olimpiadi Invernali in programma a Febbraio. L’attenzione sarà inevitabilmente riposta sul numero uno azzurro Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo ma mai sul gradino più alto del podio nella tappa elvetica. L’italiano proverà infatti oggi a concludere un digiuno in PSL che dura dal dicembre 2024, quando vinse a Mylin (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara

Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi: startlist 10 km tl Davos, tv, streaming, italiani in gara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara; Programma della settimana: oggi slalom femminile a Courchevel; Snowboard, l’Italia vuole continuare a vincere. A Davos si apre la stagione del PSL; La nazionale dei record è andata oltre, con il podio tricolore di Carezza. Leggenda Fisch: 'Forse la mia ultima finale qui'.

A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell'esordio dello slalom gigante. oasport.it