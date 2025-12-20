A che ora lo snowboard oggi PSL Davos 2025 | programma tv streaming italiani in gara
Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell’esordio dello slalom gigante. A Davos, in Svizzera, si aprirà infatti oggi la lunga stagione della Coppa del Mondo di PSL 2025-2026. La squadra azzurra è pronta a confermare il grande momento che sta vivendo anche in questa specialità, presente alle Olimpiadi Invernali in programma a Febbraio. L’attenzione sarà inevitabilmente riposta sul numero uno azzurro Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo ma mai sul gradino più alto del podio nella tappa elvetica. L’italiano proverà infatti oggi a concludere un digiuno in PSL che dura dal dicembre 2024, quando vinse a Mylin (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara
Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi: startlist 10 km tl Davos, tv, streaming, italiani in gara
A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara; Programma della settimana: oggi slalom femminile a Courchevel; Snowboard, l’Italia vuole continuare a vincere. A Davos si apre la stagione del PSL; La nazionale dei record è andata oltre, con il podio tricolore di Carezza. Leggenda Fisch: 'Forse la mia ultima finale qui'.
A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell'esordio dello slalom gigante. oasport.it
Snowboard, l’Italia vuole continuare a vincere. A Davos si apre la stagione del PSL - Dopo il grande inizio del PGS, è tempo ora di vivere la prima tappa della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025- oasport.it
La nazionale dei record è andata oltre, con il podio tricolore di Carezza. Leggenda Fisch: "Forse la mia ultima finale qui" - Quanto sta realizzando il team dello snowboard di Cesare Pisoni ('ora andiamo a Davos per cominciare bene anche in slalom! neveitalia.it
Bravissimo l' atleta di Moena Mirko Felicetti 3' sul podio oggi al Snowboard Alpine World Cup sulle piste di casa al Passo Carezza! Un' altro bellissimo risultato dopo aver trionfato in Cina il 7 dicembre scorso nel parallello di gigante snowboard, Coppa d - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.