A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana tv streaming

Questa mattina a Crans Montana si sono aperte le gare di sci alpino, con la discesa femminile e la prima prova maschile. Le atlete si sono schierate sulla startlist, pronte a scendere lungo le piste svizzere. La competizione si svolge in diretta tv e streaming, attirando l’attenzione di appassionati e atleti in vista delle Olimpiadi. La Svizzera si conferma ancora una volta come palco di grande livello per lo sci alpino.

La Svizzera diventa il centro di gravità nell'ultimo fine settimana di gare prima dell'inizio delle Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista a Crans Montana, sulla celebre Mont Lachaux, per una giornata dai ritmi serrati che propone un doppio appuntamento: alle 10:00 si correrà la discesa libera femminile, mentre alle 12:00 è in programma la prima prova cronometrata della gara maschile. Le avverse condizioni meteorologiche hanno sicuramente condizionato il percorso di avvicinamento delle atlete alle due gare veloci proposte dal calendario. Il primo giorno la prova cronometrata è stata ritardata di un'ora con la scelta di abbassare la partenza al via del SuperG, ieri gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l'ultimo training a causa della cospicua nevicata notturna.

