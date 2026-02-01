A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi | programma 1° febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi si conclude il torneo mondiale di ciclocross 2026. Dopo il secondo giorno di gare, gli atleti sono pronti per la prova decisiva. La giornata si svolge tra prove in pista e sfide che potrebbero decidere il podio finale. La gara si può seguire in diretta TV e streaming, con gli italiani che cercano di conquistare un buon risultato nell'ultima gara.

Dopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in scena altre tre gare che assegneranno i nuovi titoli iridati nelle categorie Junior, Under 23 ed Elite. L’Italia, dopo l’argento nella staffetta mista ottenuto nella giornata inaugurale, spera di essere oggi nuovamente protagonista. Il programma inizierà alle ore 11.00 con la prova Junior maschile, categoria in cui il Bel Paese può giocare ben due pedine per il podio finale. Saranno infatti Filippo Grigolini, campione d’Europa in carica, e Patrick Pezzo Rosola le carte azzurre che punteranno alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolgono i Mondiali di ciclocross 2026 a Hulst, in Olanda.

Sara Casasola si ritira ai Mondiali di ciclocross di Hulst. Davanti ci sono Brand e Alvarado, Pieterse attardata da una caduta. - facebook.com facebook

Mondiali Ciclocross Hulst 2026, un sabato amaro per l’Italia: “Viezzi ha commesso un errore, Casasola ha avuto un problema a una caviglia” x.com