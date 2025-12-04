Vacanze di Natale dieci milioni di italiani in viaggio Spenderemo 5 miliardi +31% ma occhio alle truffe

Sono 10 milioni gli italiani che quest’anno si concederanno una vacanza durante le festività natalizie, con un budget medio pari a 440 euro e una spesa totale che supererà i 5 miliardi di euro, in aumento del 31% rispetto al 2024. I dati arrivano dall’indagine, commissionata da Facile.it a EMG Different, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Vacanze di Natale, identikit del viaggiatore. Nonostante prezzi in continuo aumento come rilevato da Consumerismo No Profit, in base alle risposte di chi ha partecipato all’indagine di Facile.it, più di un italiano su quattro (26%) quest’anno approfitterà delle festività natalizie per concedersi una vacanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

"Evitiamo di dare i compiti per le vacanze di Natale ai nostri studenti" L'opinione del professor Alberto Introini, alias "Il prof tra i banchi": "Se lavoriamo seriamente e ad alto ritmo durante le settimane scolastiche, non c’è alcun motivo per assegnare una valanga - facebook.com Vai su Facebook

Volare…sul Natale #fly #hotel #vacanze #beautifuldestinations #ischia Vai su X

Vacanze in Italia, Natale e Capodanno al top con 4 milioni di arrivi aeroportuali dall’estero - A dicembre +6,1% di arrivi nei nostri scali rispetto allo scorso anno. Come scrive corriere.it

Vacanze di Natale: spenderemo 5 miliardi (+31%) - Quasi 8 milioni di italiani truffati nella ricerca di una vacanza. Segnala businessgentlemen.it

Boom stranieri a Natale in Italia, 4 milioni arrivi aeroportuali - Secondo le ultime stime Enit che l'ANSA pubblica in anteprima risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro (a ... Scrive ansa.it

Natale 2025, tra rinunce e rincari: ecco quanto spenderanno gli italiani - Consumerismo: 8,7 miliardi per doni, 5 per vacanze. tgcom24.mediaset.it scrive

Natale 2025, 6 milioni di italiani hanno già fatto i regali: uno su dieci è ricorso a un prestito - “Il Natale quando arriva arriva”, recitava Renato Pozzetto in un vecchio spot TV, ma per qualcuno arriva decisamente presto tanto è vero che, secondo l'indagine commissionata da Facile. Si legge su affaritaliani.it