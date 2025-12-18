Inter Bisseck | Non ho mai pensato di lasciare Milano

Inter e Bisseck pronti a sfidare il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il giovane centrocampista conferma il suo legame con Milano, sottolineando la volontà di proseguire il percorso con nerazzurri. La squadra si prepara a un appuntamento importante, concentrata a mantenere il passo e a raggiungere l’obiettivo stagionale. L’atmosfera è carica di entusiasmo e determinazione, mentre l’Inter si avvicina a un match cruciale.

© Forzainter.eu - Inter, Bisseck: "Non ho mai pensato di lasciare Milano" La partita con il Bologna, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, si avvicina sempre di più per l'Inter, desiderosa di rimanere sulla retta via. I nerazzurri desiderano raggiungere l'ultimo atto della competizione, portando a casa il primo trofeo stagionale sotto la guida di Cristian Chivu. Quest'ultimo starebbe riflettendo sulla formazione a cui affidarsi, con il focus che si sposta sul pacchetto arretrato. Yann Bisseck dovrebbe infatti partire dal 1? minuto come braccetto di destra, lì dove sta dando prova di essere fondamentale per i meneghini in questi primi mesi dell'annata. Proprio il centrale ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport 1, ente tedesco.

