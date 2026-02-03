Milan Nkunku al termine della partita con il Bologna | Felice di essere qui e giocare per questo club

Dopo la partita contro il Bologna, Christopher Nkunku si è detto felice di essere al Milan e di poter giocare in questa squadra. Il giocatore francese ha parlato subito dopo la fine del match, che si è disputato allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Nkunku ha mostrato entusiasmo e ha confermato di voler contribuire al successo del club.

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: “Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”. Sulle occasioni sprecate oggi: “Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol” 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

