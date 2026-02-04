8 marzo una voce che diventa coscienza | concerto di beneficienza al Politeama

Alle 18 di oggi, al Politeama di Palermo, si tiene un concerto di beneficienza per celebrare l’8 marzo. L’evento non è solo musica, ma un momento per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico. La serata mira a far riflettere su temi di diritti e uguaglianza, con un pubblico che ascolta e partecipa attivamente.

Per la Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, alle 18, al Teatro Politeama di Palermo, avrà luogo un evento che non sarà solo uno spettacolo, ma un'esperienza che scuote le coscienze e accende i cuori. Non sarà una semplice celebrazione, ma una dichiarazione potente: la musica come voce.

Una storia personale si trasforma in un racconto che coinvolge molti.

Il Natale si avvicina e il Teatro Politeama Pratese si prepara ad accogliere un momento magico di musica e tradizione.

Valentina Frinchi. Blackeyes · Santa's Soul Train. Domenica 8 Marzo - ore 18 Teatro Politeama Garibaldi Palermo Un Evento prodotto da Sikania Eventi ETS a favore di Ali per Volare , l'associazione missionaria guidata da Rino Martinez per salvare i bambini - facebook.com facebook