55,000 Ukrainian soldiers killed on battlefield Zelenskiy tells French TV

Il presidente ucraino ha rivelato che circa 55.000 soldati ucraini sono stati uccisi finora nel conflitto con la Russia. Zelenskiy ha fatto questa stima durante un’intervista in Francia, senza fornire dettagli aggiuntivi. La cifra, molto alta, mette in evidenza la durezza della guerra e le perdite umane subite dall’Ucraina in questa lunga battaglia.

“In Ukraine, officially the number of soldiers killed on the battlefield - either professionals or those conscripted - is 55,000,” said Zelenskiy, in a pre-recorded interview that was broadcast on Wednesday. Zelenskiy, whose comments were translated into French, added that on top of that casualties figure was a ‘large number of people’ considered as officially missing. PARIS, 4 febbraio (Reuters) - Il numero di soldati ucraini uccisi sul campo di battaglia a causa della guerra del paese con la Russia è stimato a 55.000, ha dichiarato mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a France 2 TV. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - 55,000 Ukrainian soldiers killed on battlefield, Zelenskiy tells French TV Approfondimenti su Ucraina Russia Five soldiers killed in ambush in northwestern Nigeria Nella regione nord-occidentale della Nigeria, un'imboscata ha causato la morte di cinque soldati e di un poliziotto, secondo quanto riferito dalle forze militari locali. Forty-seven Venezuelan soldiers killed in US attack, minister says Il 16 gennaio, il ministro venezuelano ha riferito che 47 soldati venezuelani sono stati uccisi durante l’attacco statunitense a Caracas, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ucraina Russia 55,000 Ukrainian Soldiers Killed on Battlefield, Zelenskiy Tells French TVPARIS, Feb ?4 (Reuters) - ?The number ?of Ukrainian soldiers killed ?on the battlefield ?as a result ?of ?the ?country's war with Russia is estimated at 55,000, Ukraine President Volodymyr Zelenskiy ... usnews.com Live: Around 55,000 Ukrainian soldiers killed since start of war, Zelensky saysAround 55,000 Ukrainian troops have been killed since the start of Russia's full-scale invasion in 2022, President Volodymyr Zelensky said Wednesday. The first day of US-brokered Ukraine-Russia talks ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.