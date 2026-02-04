40enne spaccia a Genova dopo il fermo gli agenti scoprono che deve scontare 9 anni di carcere
Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni a Genova, colto sul fatto mentre vendeva droga. Durante il fermo, hanno scoperto che l’uomo deve ancora scontare nove anni di carcere per reati gravi contro la persona e il patrimonio.
Eseguito un arresto nel centro storico di Genova. Un cittadino marocchino di 40 anni è stato fermato e associato alla Casa Circondariale di Marassi, dopo essere stato sorpreso in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era destinatario di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Grosseto e dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per gravi reati contro la persona e contro il patrimonio. Operazione della Polizia di Stato nel centro storico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel cuore di Genova, precisamente in piazza Cavour. 🔗 Leggi su Virgilio.it
