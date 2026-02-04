40enne spaccia a genova dopo il fermo gli agenti scoprono che deve scontare 9 anni di carcere

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni a Genova, colto sul fatto mentre vendeva droga. Durante il fermo, hanno scoperto che l’uomo deve ancora scontare nove anni di carcere per reati gravi contro la persona e il patrimonio.

