Amsterdam fiamme distruggono chiesa Vondelkerk in centro città poco dopo la mezzanotte vigili del fuoco | Non più salvabile

Nella notte, un incendio ha interessato la Vondelkerk nel centro di Amsterdam, provocando ingenti danni. I vigili del fuoco hanno dichiarato che l’edificio non è più salvabile a causa dei crolli progressivi che hanno coinvolto il campanile e parte della struttura centrale. L’incendio ha causato preoccupazioni tra la comunità locale, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze e le eventuali misure di sicurezza.

Durante le operazioni di spegnimento si sono verificati crolli progressivi che hanno interessato il campanile della chiesa e una sezione centrale dell'edificio. Le cause dell'incendio sono ancora momentaneamente sconosciute Un devastante incendio ha distrutto nella notte la Vondelkerk, storic.

