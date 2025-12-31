Nel pomeriggio di ieri a Massa Marittima, in piazza 24 Maggio, un incendio ha coinvolto un cassonetto per la raccolta carta, che si trovava vicino al gazebo del bar

MASSA MARITTIMA Poco dopo le due di ieri, in piazza 24 Maggio, un automobilista di passaggio ha notato le fiamme che si alzavano dal cassonetto contenitore della carta, che sarebbe stato svuotato e posizionato accanto al gazebo del bar "Il Battibecco". Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il fuoco che ormai aveva preso forza e mandato in cenere gran parte del chiosco. L’intervento dei pompieri, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri ed una dei vigilantes, è stato quanto mai tempestivo ed è servito a impedire che le fiamme divorassero il gazebo e si estendessero alla tenda con il rischio di propagazione alla palazzina che ospita i locali di bar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cassonetto a fuoco in piazza, le fiamme distruggono un gazebo

