Morto in Oman giovane altoatesino impiegato in progetto edile indagini in corso sulle cause dell’incidente

Un giovane altoatesino di 23 anni è morto in Oman in un incidente sul lavoro. L’incidente è avvenuto mentre lavorava in un cantiere edile. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La famiglia del ragazzo è stata informata e si trova in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un giovane altoatesino di 23 anni è perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in Oman, dove era impiegato in un progetto edile. L'evento è avvenuto nei giorni scorsi in una zona industriale della sponda orientale del paese, dove l'uomo lavorava come operaio specializzato. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze esatte dell'incidente, che ha portato al decesso in loco. Non sono ancora note le cause precise, ma si ipotizza un crollo parziale di una struttura in costruzione, avvenuto durante le fasi di montaggio di elementi prefabbricati. Il giovane, originario di una località del Sudtirolo, era stato assunto in un contratto temporaneo per un'azienda italiana che opera in ambito infrastrutturale in Medio Oriente.

