Nue 112 Lazio festeggia 10 anni Dalla pandemia da Covid al Giubileo | come sono state gestite le emergenze
Dal 2015 un nuovo modo “di rispondere al bisogno più urgente”. Ovvero “la richiesta di aiuto”. Stiamo parlando del Nue 112 (Numero unico dell'emergenza). Lunedì 17 novembre si è svolto l’evento per il decennale nella sala Tevere della sede della giunta regionale, in via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Campagna di comunicazione “Si chiama 112, si legge SOS” - “Si chiama 112, si legge SOS” è la campagna di comunicazione della Regione Lazio per far conoscere il NUE 112, il suo funzionamento, la sua importanza e sensibilizzare i cittadini sul suo corretto ... Scrive regione.lazio.it
Compie 15 anni il Nue 112 di Varese, fu primo in Italia - Compie 15 anni la Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112 di Varese, la prima attivata in Italia dall'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) e il punto di partenza di ... Secondo ansa.it