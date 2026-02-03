Durante un malore a Castel del Rio, i soccorritori hanno incontrato difficoltà a raggiungere Valsalva. La strada privata che porta alla frazione era impronabile per i mezzi di emergenza, rallentando gli interventi e complicando già di suo una situazione critica.

Durante un malore in casa a Castel del Rio, la strada privata che porta alla frazione di Valsalva è risultata impronabile per i mezzi di soccorso. La via Almedole, ormai danneggiata dal maltempo nel 2023, era stata interessata da un crollo di terra che ha reso impossibile il passaggio dei veicoli. Le condizioni della strada, ormai non asfaltata e con porzioni di carreggiata distrutte, hanno costretto il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna a raggiungere l’abitazione della donna a piedi. La paziente, che aveva chiamato il 118 per un malessere, era ormai in condizioni migliorati all’arrivo del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Casa malata: le emergenze sanitarie si complicano in un paese in crisi**

