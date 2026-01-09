Rose bianche per i ragazzi morti a Crans Mattarella e Macron alla commemorazione in Svizzera | Non succeda mai più – Le foto

A Martigny, in Svizzera, si svolge una cerimonia ufficiale per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sono state confermate 40 vittime e numerosi feriti, molti minorenni. Presenti il presidente Mattarella e il presidente Macron, che hanno espresso il loro cordoglio e la speranza che simili eventi non si ripetano. La commemorazione include anche la posa di rose bianche in segno di lutto e solidarietà.

È in corso a Martigny la solenne cerimonia voluta dalla Svizzera per commemorare le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana – 40 quelle accertate, 116 i feriti, molti dei quali minorenni). Alla cerimonia partecipano oltre che i vertici della Confederazione elvetica trenta delegazioni internazionali. Tra i leader, presenti in particolare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro belga Bart de Wever, in rappresentanza dei tre Paesi europei che hanno perso diversi ragazzi nel rogo di Capodanno al "Le Constellation". Alle 14 in punto, le campane del Paese intero hanno suonato a lutto.

la Repubblica. . Il dolore dei genitori di Emanuele Galeppini, 16 anni, morto nella strage di Crans-Montana, e del fratellino all'uscita del feretro dalla chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse, a Genova. In chiesa un muro di rose bianche, un cuore fatto di rose con - facebook.com facebook

#CransMontana #Genova È il giorno del funerale di Emanuele Galeppini, promessa del golf. Tanta commozione e un muro di rose bianche. Un cuore di fiori con la scritta ‘Gli amici di sempre’, i fiori degli ‘Amici del golf club di Rapallo’. A Rapallo bandiere a x.com

