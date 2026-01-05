Strage Crans-Montana oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo
Oggi a Crans-Montana si procederà al rimpatrio di cinque delle sei vittime italiane dell’incendio. L’evento rappresenta un momento di commozione e di riflessione per le famiglie, le comunità e le autorità coinvolte. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di assistenza e supporto alle persone colpite da questa tragedia.
(Adnkronos) – Avverrà oggi, lunedì 5 gennaio, il rimpatrio di 5 delle 6 salme dei giovani connazionali morti nell’incendio di Crans-Montana. A comunicarlo è stata ieri la Farnesina, precisando che il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion per procedere verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme saranno imbarcate su un volo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
