Strage Crans-Montana oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo

Oggi a Crans-Montana si procederà al rimpatrio di cinque delle sei vittime italiane dell’incendio. L’evento rappresenta un momento di commozione e di riflessione per le famiglie, le comunità e le autorità coinvolte. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di assistenza e supporto alle persone colpite da questa tragedia.

Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook

Le autorità svizzere hanno identificato altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità. Lo riferisce la polizia svizzera. Ansa x.com

