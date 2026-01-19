Al termine dell’11ª giornata della fase preliminare, Zeta Club si conferma al primo posto, mentre La Coccinella si distingue con un risultato positivo. Nel Girone Centro del Carrello, la classifica rimane stabile, senza cambiamenti significativi in vetta. Questa fase rappresenta un momento importante per valutare le performance delle squadre e prepararsi alle sfide successive.

Si è conclusa la fase preliminare con l’11esima giornata. Nel Girone Centro del Carrello non ci sono scossoni in vetta. Lo Zeta Club Ferrara vince 8-1 e si conferma al 1° posto; la rete di Occhi a metà primo tempo, su assist di Rigoni, permette alla Squadra Cuscinetto di sconfiggere 1-0 la Termogas e di mantenere la 2° posizione. Con un primo tempo perfetto, terminato 5-0, lo Streat si impone, 8-4, sull’Umbertiana e chiude al 3° posto, mattatore indiscusso, Gennari che ne fa 6 e scavalca Iannone del Roverella in testa alla classifica dei marcatori. Il Dodicieventi, rivelazione di questa 1° fase, conquista il 4° posto davanti la Fast Car: comanda per tutto il match, 2-0 all’intervallo, 4-2 a metà ripresa, poi la spunta con il brivido finale, Vergnani neutralizza il tiro libero del possibile pareggio del Brillkala allo scadere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Zeta Club al primo posto. La Coccinella fa en plein

Leggi anche: Roccapiemonte e l'Ufficio en plein air: cittadini costretti in fila al freddo per accedere ai servizi comunali

Leggi anche: Degustazioni di olio e arte estemporanea: domenica en plein air alla Kolymbethra

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Zeta Club al primo posto. La Coccinella fa en plein - Si è conclusa la fase preliminare con l’11esima giornata. sport.quotidiano.net