La puntata finale di Zelig 30 si conclude con un sorriso, anche grazie alla proposta di nozze a Vanessa Incontrada, che ha fatto il giro del pubblico. La serata ha visto un mix di comicità di alto livello, con artisti storici come Ale e Franz, Gioele Dix e Albanese, che hanno regalato momenti irresistibili. La puntata ha lasciato tutti con l’impressione di aver visto un finale all’altezza, tra risate e qualche sorpresa emozionante.

Zelig 30 non avrebbe potuto avere un finale migliore. La quarta puntata, andata in onda lunedì 2 febbraio, è stata un rapido susseguirsi di comicità di gran classe, con il contributo di alcuni pezzi da novanta che hanno fatto la storia del programma (e del celebre locale, quando ancora la TV era lontana): Ale e Franz, Gioele Dix, Antonio Albanese per citarne solo alcuni. E non sono mancati neanche i colpi di scena, come la “proposta di nozze” di Claudio Bisio alla sua compagna di scena e grande amica Vanessa Incontrada. Questo e altro nelle nostre pagelle. Le ultime, purtroppo. La “proposta di matrimonio” di Bisio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zelig 30, pagelle della puntata finale: la proposta di nozze a Vanessa Incontrada (8), Sconsolata irresistibile (10)

Approfondimenti su Zelig 30

Zelig 30 celebra i trent’anni con quattro appuntamenti su Canale 5, ripercorrendo le tappe di un programma che ha segnato la comicità italiana.

Nella seconda puntata di Zelig 30, le pagelle evidenziano le performance di questa edizione, tra momenti positivi e alcune deludenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zelig 30

Argomenti discussi: Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10); Zelig, le pagelle: Pucci ha paura di scopare (5), Katia e Valeria brave! Brave! Brave! (9), Mannino scocciata (6-); Zelig, le pagelle: Sconsolata sconsolante (4), Angioni punge Olly (7), Gioele Dix Ministro del traffico (8); Pagelle MasterChef: Cannavacciuolo torturato (7), due di picche a Jonny (5), l'ego di Franco (3), Iolanda immortale (8).

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5)Geppi Cucciari è insuperabile con Elio e le Storie Tese, Vanessa Incontrada e il trucco che non funziona: le pagelle della seconda puntata di Zelig 30 ... dilei.it

Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10)Incontrada splendida, Bisio Commosso e gli attesissimi ritorni di Katia e Valeria e Teresa Mannino: le pagelle della terza puntata di Zelig 30. dilei.it

Paolo Jannacci, Cochi, Ale e Franz, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada cantano "Silvano" di Enzo Jannacci #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook