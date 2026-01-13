Zelig 30 le pagelle della prima puntata | Vanessa Incontrada irresistibile 9 Aldo Giovanni e Giacomo caotici 10
Zelig 30 celebra i trent’anni con quattro appuntamenti su Canale 5, ripercorrendo le tappe di un programma che ha segnato la comicità italiana. Tra le novità, il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, protagonisti di questa nuova edizione. Dopo la prima puntata, le pagelle evidenziano Vanessa Incontrada come irresistibile, mentre Aldo, Giovanni e Giacomo si sono distinti per il loro stile caotico.
Zelig compie trent’anni e decide di festeggiare come si deve, con quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5 e la coppia che più di tutte è il simbolo del programma: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Perfetti padroni di casa non hanno perso un briciolo della chimica che avevano un tempo, al contrario sono più affiatati che mai e rendono il programma un tuffo nel passato gradevolissimo (e caotico). L’idea è chiara fin dalla puntata di debutto: non un semplice revival, ma una dichiarazione d’amore alla comicità italiana e al pubblico che l’ha seguita, amata e fatta crescere. Zelig 30 celebra la propria storia riportando sul palco dello Studio 20 di Cologno Monzese volti famosissimi e quelli meno noti, numeri ormai iconici e quell’ energia da teatro che oggi manca spesso alla tv generalista. 🔗 Leggi su Dilei.it
