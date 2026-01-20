Zelig 30 le pagelle della seconda puntata | Geppi Cucciari il duetto con Elio e le Storie Tese 9 Vanessa Incontrada flop 5

Nella seconda puntata di Zelig 30, le pagelle evidenziano le performance di questa edizione, tra momenti positivi e alcune deludenti. Geppi Cucciari e il duetto con Elio e le Storie Tese ottengono valutazioni elevate, mentre Vanessa Incontrada riceve un risultato meno convincente. La trasmissione mantiene un tono sobrio e riconoscibile, offrendo agli spettatori un'occasione di confronto e riflessione sulla comicità televisiva contemporanea.

C’è qualcosa di rassicurante e insieme sorprendente nel modo in cui Zelig continua a festeggiare se stesso. Il secondo appuntamento con Zelig 30 su Canale 5 conferma la formula e dà uno sprint in più con due ospiti d’eccezione che, insieme, funzionano benissimo: Geppi Cucciari e gli Elio e le Storie Tese. Sul palco ancora Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che, perfetti padroni di casa, non si limitano ad accogliere la sfilza di comici che si sussegue, ma incalzano, provocano, supportano (e sopportano). Anche questa volta Checco Zalone c’è, ma solo a parole: lo vedremo nel programma prima della fine delle puntate celebrative? Geppi Cucciari emozionata, il duetto con Elio e le Storie Tese è super. 🔗 Leggi su Dilei.it

