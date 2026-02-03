Zanetti diventa tedoforo | la sua reazione all' accensione della Fiamma

Claudio Zanetti ha preso in mano la torcia a Cernobbio, diventando il tedoforo per i Giochi. Con un sorriso semplice, ha detto che portare la fiamma nella sua città gli ha regalato un’emozione che non riesce a descrivere. La gente presente lo ha accolto con entusiasmo, mentre lui ha attraversato le strade del paese con passo deciso. È un momento di grande orgoglio per lui e per tutta la comunità.

Il vicepresidente dell'Inter ha fatto il tedoforo nella sua Cernobbio: "Portare la torcia qui, nella mia città, è un'emozione indescrivibile". Lo storico capitano nerazzurro ha poi dedicato del tempo per delle foto con i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zanetti diventa tedoforo: la sua reazione all'accensione della Fiamma Approfondimenti su Zanetti Tedoforo Milano-Cortina 2026, oggi l’accensione della fiamma olimpica – La diretta Milano-Cortina 2026: oggi la cerimonia d’accensione della Fiamma Olimpica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Zanetti Tedoforo Anche Chivu, come Zanetti, sarà tedoforo per le Olimpiadi Milano-CortinaIl vice presidente e l'allenatore nerazzurro tra gli atleti e i personaggi noti che porteranno la fiamma olimpica per le vie delle città italiane ... msn.com Bite notturno: cos’è e quando può diventare un prezioso alleato per il tuo sorriso scorri il reel per scoprire tutti i dettagli! Chiamaci subito e prenota la tua seduta 338 3875879! . . . Direttore Sanitario: dott. Umberto Zanetti, medico chirurgo, iscrizione albo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.