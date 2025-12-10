TNA | La wXw non ha apprezzato il cambio di schedule fatto con Leon Slater
La wXw celebra il suo 25º anniversario con uno degli eventi più significativi della sua storia, previsto per questo sabato. Tuttavia, il cambio di schedule con Leon Slater ha suscitato reazioni negative da parte della promotion. Un’occasione speciale che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese per gli appassionati di wrestling.
La wXw andrà in scena questo sabato con il proprio 25th Anniversary, non solo uno degli show più importanti dell’anno, ma uno dei più importanti della propria storia. Per tale evento era pubblicizzata la presenza dell’attuale TNA X-Division Champion, Leon Slater. L’atleta di Liverpool non sarà però parte dello show a causa della sua presenza prevista per Saturday Night’s Main Event, show in cui farà coppia con Je’Von Evans per affrontare il team composto da AJ Styles e Dragon Lee. Stando a quanto riprotato dal Fightful Select, alcuni dirigenti della wXw si sono lamentati per non aver ricevuto alcuna avvertenza anticipata da parte della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Oggi, alla conferenza #OCSE “Simplifying for Success”, ho avuto il piacere di ascoltare il Commissario UE @VDombrovskis e ho molto apprezzato il suo intervento: dai pacchetti omnibus, al lavoro per ridurre gli oneri amministrativi, fino al cambio di cultura ch Vai su X
Arion 6. Debutta a Hannover la nuova serie di trattori Claas Spinto da un motore 6 cilindri da 205 cv di potenza, porterà in dote anche l'apprezzato cambio CMATIC I dettagli: https://www.trattoriweb.com/arion-6-debutta-a-hannover-la-nuova-serie-di-trattori-claa - facebook.com Vai su Facebook
Zielinski a Sky: «Siamo delusi e arrabbiati. Il rigore? Non sembrava mai fallo dal campo…» internews24.com
Colpo Liverpool a San Siro: l'Inter beffata da un rigore nel finale ilgiornale.it
Diretta gol Champions League, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool ... calcionews24.com
Mkhitaryan a Sky: «Fa male perdere così. Bisogna alzare la testa e guardare avanti» internews24.com
Inter Liverpool LIVE 0-0: inizia il secondo tempo! internews24.com
WWE: Chi é l’uomo mascherato? Potrebbe non esserci una sola risposta zonawrestling.net