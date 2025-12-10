TNA | La wXw non ha apprezzato il cambio di schedule fatto con Leon Slater

La wXw celebra il suo 25º anniversario con uno degli eventi più significativi della sua storia, previsto per questo sabato. Tuttavia, il cambio di schedule con Leon Slater ha suscitato reazioni negative da parte della promotion. Un’occasione speciale che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese per gli appassionati di wrestling.

La wXw andrà in scena questo sabato con il proprio 25th Anniversary, non solo uno degli show più importanti dell’anno, ma uno dei più importanti della propria storia. Per tale evento era pubblicizzata la presenza dell’attuale TNA X-Division Champion, Leon Slater. L’atleta di Liverpool non sarà però parte dello show a causa della sua presenza prevista per Saturday Night’s Main Event, show in cui farà coppia con Je’Von Evans per affrontare il team composto da AJ Styles e Dragon Lee. Stando a quanto riprotato dal Fightful Select, alcuni dirigenti della wXw si sono lamentati per non aver ricevuto alcuna avvertenza anticipata da parte della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net