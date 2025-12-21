La Yuasa Battery Grottazzolina, dopo aver affrontato difficoltà durante la stagione, si presenta nuovamente al completo, desiderosa di migliorare i risultati. La recente partecipazione a Monza ha rappresentato un passo importante, dimostrando l’impegno della squadra. Con questa nuova speranza, la Yuasa Battery vuole farsi il regalo di Natale, confidando in un finale di stagione più positivo.

Ancora i conti con la sfortuna da fare per la Yuasa Battery Grottazzolina che proprio nell'ultimo turno a Monza si era finalmente presentata a ranghi compatti, con tutta la rosa a disposizione per la prima volta in stagione. Invece la fortuna volta le spalle alla Yuasa che oggi alle 18 contro Milano dovrà fare ancora a meno sia di Dusan Petkovic che di Goergi Tatarov, con quest'ultimo bloccato in settimana da problemi muscolari. Assenze pesanti ma alle quali Grotta deve rispondere di squadra e a lanciare il guanto di sfida, caricando i suoi, è il giovane opposto Amir Golzadeh fin qui in pratica sempre titolare in posto due, che guarda con lucidità ma anche con fame la sfida con Milano: "È l'inizio del girone di ritorno e questo significa che ora conosciamo davvero tutte le squadre, Milano compresa.

