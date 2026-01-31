Questa sera la Yuasa Battery Grottazzolina si gioca molto. In casa, contro una diretta concorrente, deve vincere per sperare di restare in corsa. La squadra sa che senza una difesa più forte rischia di perdere anche questa partita importante. La partita si presenta come un crocevia fondamentale per il campionato.

Per non soccombere anche alla matematica, la Yuasa Battery Grottazzolina deve assolutamente vincere il match casalingo di oggi. Al PalaSavelli arriva Monza, inizio alle ore 18 (match in diretta su Raisport), squadra che all’andata fu protagonista di una super rimonta: Yuasa avanti 2-0 in terra brianzola che si fece recuperare e venne superata al tie-break. Fu quello uno dei momenti chiave e che potevano segnare la svolta della stagione per la squadra di coach Massimiliano Ortenzi. Un bivio nel quale non è stata presa la direzione giusta anche se di occasioni simili ce ne sono state anche di recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Yuasa Battery, serve intensità in difesa"

Approfondimenti su Yuasa Battery

Dopo due partite, la Yuasa Battery Grottazzolina valuta la propria situazione in vista del finale di stagione.

La partita tra Yuasa Battery e Padova, in programma alle 18 al PalaSavelli, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Yuasa Battery

Argomenti discussi: Yuasa Battery, serve intensità in difesa; Yuasa, le parole di Pellacani: Contro Monza servono intensità e determinazione.

Yuasa Battery, contro Padova serve solo vincereCoach Ortenzi presenta la sfida: Dobbiamo provare a fare questo risultato in una gara che sappiamo essere alla nostra portata ... msn.com

Yuasa Battery, ora serve l’aiuto dei tifosiPrevendita attiva in vista della sfida salvezza contro Padova di domenica al Palasavelli: obbligatorio vincere per alimentare la speranza . msn.com

VOLLEY - SERIE A1 MASCHILE Sir Susa Scai Perugia e Rana Verona continuano la loro corsa per la vetta della classifica vincendo i rispettivi incontri. In coda alla classifica Yuasa Battery Grottazzolina perde il match casalingo e vede sempre più vicino lo sp - facebook.com facebook