Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Gennaio 2026

Microsoft ha annunciato la prima selezione di giochi gratuiti per Xbox Game Pass di gennaio 2026. La nuova offerta comprende titoli disponibili per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dispositivi mobili tramite Xbox Cloud Gaming. Questa iniziativa permette agli abbonati di esplorare nuove esperienze di gioco senza costi aggiuntivi, ampliando le possibilità di svago e divertimento durante il mese.

Microsoft ha appena annunciato la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass del mese di Gennaio 2026, presentando di conseguenza la nuova tornata di titoli dedicata agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Ecco qui sotto i giochi in arrivo a breve su Game Pass: Brews & Bastards (Cloud, PC, and Xbox Series XS) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Handheld, PC, and Xbox Series XS) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Atomfall (Cloud, Console, Handheld, and PC) – January 7 Now with Game Pass Premium Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series XS, Handheld, and PC) – January 7 Now with Game Pass Premium Rematch (Cloud, PC, and Xbox Series XS) – January 7 Now with Game Pass Premium Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, and Xbox Series XS) – January 7 Now with Game Pass Premium Final Fantasy – (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – January 8 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Star Wars Outlaws (Cloud, PC, and Xbox Series XS) – January 13 Game Pass Ultimate, PC Game Pass My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld, and PC) – January 15 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Resident Evil Village (Cloud, Console, and PC) – January 20 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC, and Xbox Series XS) – January 20 Game Pass Ultimate, PC Game Pass. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Gennaio 2026 Leggi anche: Xbox Game Pass, verranno rimossi 5 giochi a metà gennaio 2026 Leggi anche: Xbox Game Pass, sono già due i giochi confermati a Gennaio 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gli abbonamenti a Xbox Game Pass sono in super sconto, anche quello Ultimate - Aggiornata; Xbox Game Pass: l'elenco dei giochi di dicembre 2025 inclusi nell'abbonamento; 5 giochi gratis Game Pass dicono addio a gennaio 2026; I giochi più interessanti in arrivo su Xbox Game Pass nel 2026 (e oltre). Xbox Game Pass ha ricevuto oggi due nuovi giochi a sorpresa, per iniziare il 2026 - Ancora senza annuncio ufficiale sulla nuova mandata del mese di gennaio, intanto Game Pass ha ricevuto oggi, 6 gennaio, due nuovi giochi a sorpresa nel catalogo: vediamo quali. multiplayer.it

