WWE | Penta aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo l’infortunio a RAW

Zonawrestling.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la terrificante caduta che ha interrotto il suo match a RAW, Penta ha finalmente aggiornato i fan. L’incontro del torneo The Last Time Is Now tra Penta e Solo Sikoa si è concluso improvvisamente quando, eseguendo una Hurricanrana dal barricata, Penta è atterrato male sulla spalla. L’arbitro ha immediatamente chiesto lo stop e la WWE ha mandato la trasmissione in pubblicità. Molti fan hanno temuto il peggio. Il fuoco di Penta non si spegne: Il messaggio ai fan dopo l’infortunio. Ora però Penta ha aggiornato i tifosi tramite Twitter, rassicurando che, sebbene la caduta sia stata seria, il suo spirito resta intatto: “Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe penta aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo l8217infortunio a raw

© Zonawrestling.net - WWE: Penta aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo l’infortunio a RAW

Altri contenuti sullo stesso argomento

wwe penta aggiorna fanWWE: L’infortunio di Penta non ha cambiato alcun piano - Arrivano nuovi dettagli sul match di Raw che Penta non ha potuto portare a termine per un possibile infortunio ... Riporta spaziowrestling.it

wwe penta aggiorna fanPenta afferma che la WWE ha respinto la sua richiesta personale prima della cancellazione del match a RAW - La richiesta negata di Penta conclude anticipatamente il suo incontro di WWE Raw, modificando i piani del torneo e suscitando preoccupazioni. Si legge su worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Penta Aggiorna Fan