WWE | Penta aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo l’infortunio a RAW

Dopo la terrificante caduta che ha interrotto il suo match a RAW, Penta ha finalmente aggiornato i fan. L'incontro del torneo The Last Time Is Now tra Penta e Solo Sikoa si è concluso improvvisamente quando, eseguendo una Hurricanrana dal barricata, Penta è atterrato male sulla spalla. L'arbitro ha immediatamente chiesto lo stop e la WWE ha mandato la trasmissione in pubblicità. Molti fan hanno temuto il peggio. Il fuoco di Penta non si spegne: Il messaggio ai fan dopo l'infortunio. Ora però Penta ha aggiornato i tifosi tramite Twitter, rassicurando che, sebbene la caduta sia stata seria, il suo spirito resta intatto: "Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me.

