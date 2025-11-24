Ho vissuto dei mesi d’inferno con dolori allucinanti Ho messo una spirale ma il mio corpo voleva rigettarla in ogni modo | Carlotta Ferlito aggiorna i fan sulle sue condizioni

La ginnasta Carlotta Ferlito ha comunicato ai suoi follower di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, pubblicando un aggiornamento dal letto d’ospedale. L’ex atleta olimpica ha spiegato la situazione attraverso un lungo messaggio diffuso su Instagram, dopo mesi in cui aveva ridotto la propria presenza sui social, anticipando di aver affrontato sia difficoltà fisiche sia il lutto per la perdita della madre. Nel suo post, Ferlito ha chiarito: “Ciao bamboli, come vi rendo partecipi di tutto da circa 15 anni, condivido con voi il fatto che, tra le mie innumerevoli sfighe, mi sono dovuta sottoporre all’intervento di isteroscopia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

