WWE | CM Punk commenta la chimica che ha con Roman Reigns

CM Punk e Roman Reigns sono tra i protagonisti più riconoscibili della WWE, noti per il loro ruolo di protagonisti principali. La loro recente apparizione in TV, durante la quale hanno affrontato alcuni dei principali heel, ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. In questo contesto, CM Punk ha commentato la chimica e l’alchimia che si crea tra lui e Roman Reigns, sottolineando l’importanza di questa collaborazione sul ring.

CM Punk e Roman Reigns sono due dei più grandi babyface della WWE. L'ultima volta che sono apparsi insieme in TV, hanno affrontato insieme i migliori heel della WWE. The Best in the World e The OTC hanno unito le forze con Cody Rhodes e The Usos per sfidare Bronson Reed, Bron Breakker e Logan Paul, insieme a Brock Lesnar e Drew McIntyre. I babyface hanno avuto la peggio e Reigns ha stuzzicato una rivalità con The American Nightmare prima di lasciare la gabbia d'acciaio. Tuttavia, quell'incontro sembra essere stato scartato per WrestleMania 42. CM Punk e Roman Reigns stanno collaborando al di fuori della WWE.

