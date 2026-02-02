wta cluj 2026 raducanu e danilovic accedono agli ottavi di finale

Questa mattina a Cluj si sono giocati i primi match del torneo WTA 2026. Emma Raducanu ha aperto il suo cammino con una vittoria facile, dimostrando di essere in buona forma. Anche Danilovic si è qualificata per gli ottavi, lasciando ben sperare per le prossime sfide. La competizione entra nel vivo, e le giocatrici già mostrano di voler fare sul serio.

Il torneo WTA di Cluj 2026 inizia il suo cammino proponendo sette match di primo turno. Esordio in scioltezza per la britannica Emma Raducanu. La prima favorita del tabellone approda, senza eccessivi patemi, agli ottavi di finale. Passa il turno anche la serba Olga Danilovic. Emma Raducanu, testa di serie numero uno, liquida la belga Greet Minnen 6-0 6-4 in un’ora e undici minuti. La britannica parte a razzo e travolge l’avversaria nel parziale inaugurale chiudendo i conti in ventisei minuti. Si rivela più equilibrato il secondo set, risolto da Raducanu grazie al break operato nel terzo gioco. La serba Olga Danilovic, testa di serie numero sette, regola la wild card romena Miriam Bianca Bulgaru 6-4 6-3 in un’ora e trentasei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

