WTA Auckland 2026 Xinyu Wang sfiderà Elina Svitolina per il titolo

Le semifinali del WTA Auckland 2026 vedranno affrontarsi Xinyu Wang ed Elina Svitolina, in una sfida decisiva per l'accesso alla finale. Dopo le fasi eliminatorie, le due atlete si preparano a contendersi il titolo in questa tappa del circuito femminile. L'incontro rappresenta un momento importante del torneo, offrendo agli appassionati un confronto di alto livello tra giocatrici di grande esperienza e talento.

È il momento del penultimo atto per il torneo WTA di Auckland: si torna in campo per disputare le semifinali. A contendersi il titolo nella sfida di domani saranno la cinese Xinyu Wang, vincitrice della maratona di giornata, e l’ucraina Elina Svitolina, capace di dilagare dopo una difficile partenza di match. Nel primo incontro di giornata Xinyu Wang rimonta Alexandra Eala 7-5 5-7 6-4 in due ore e quarantatré minuti. La giocatrice cinese parte forte, ottiene due break consecutivi e s’invola sul 4-0. Un parziale che sembra già ampiamente indirizzato cambia però padrone perché la filippina entra in partita con il trascorrere dei minuti, inanella una devastante serie di sette giochi a uno e s’impone per 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

