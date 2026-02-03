’Wow’ | la meraviglia al Fabbri con Tesei

Questa sera al teatro Diego Fabbri di Forlì andrà in scena ‘Wow’, il nuovo spettacolo del mentalista Francesco Tesei. Lo spettacolo inizia alle 21 e promette di sorprendere il pubblico con magie e illusioni che lasciano senza parole. Tesei porta sul palco un’esperienza che vuole coinvolgere e meravigliare, senza spiegazioni complicate. È un’occasione per vedere un mentalista di talento e lasciarsi affascinare dalla sua bravura.

La meraviglia entra in scena come esperienza da vivere, non come effetto da spiegare. 'Wow' è il nuovo spettacolo del mentalista forlivese Francesco Tesei, in programma al teatro Diego Fabbri venerdì 6 febbraio alle ore 21. L'artista guida il pubblico attraverso un percorso di coinvolgimento diretto, senza mai richiamare poteri paranormali, ma lavorando sull'attesa e sui limiti di come pensiamo e leggiamo il mondo. Dopo 'Telepathy', costruito sul dialogo con il tema della perdita e dello smarrimento emersi nel periodo post-pandemico, Tesei cambia prospettiva e porta lo sguardo su una dimensione più luminosa.

