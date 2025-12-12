Salerno omaggia Martin Parr con la mostra Wow! al Tempio di Pomona

Salernotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 dicembre all’11 gennaio 2026, il Tempio di Pomona a Salerno ospita la mostra fotografica

Dal 13 dicembre all’11 gennaio 2026, il Tempio di Pomona a Salerno ospita la mostra fotografica "Wow!", dedicata al celebre fotografo britannico Martin Parr. L'evento è organizzato dal Fondo Welfare culturale di Fondazione della Comunità Salernitana Ets, in collaborazione con l’Associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

salerno omaggia martin parr con la mostra wow al tempio di pomona

© Salernotoday.it - Salerno omaggia Martin Parr con la mostra "Wow!" al Tempio di Pomona

San Basso d'inverno -HD- 5 dicembre 2021 Termoli (CB)

Video San Basso d'inverno -HD- 5 dicembre 2021 Termoli (CB)