LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Dosso avanza in finale Zenoni sfiora il primato italiano
Questa sera a Ostrava si svolge il World Indoor Tour di atletica. Dosso si qualifica per la finale, mentre Zenoni sfiora il primato italiano nel salto con l’asta. La gara è in corso e gli atleti continuano a darsi battaglia, con tante emozioni sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 SALTO CON L’ASTA – Sbaglia Amalie Svabikova! Tina Sutej vince la gara in 4.70. Vedremo se la slovena continuerà a saltare a 4.75, misura che le permetterebbe di balzare in testa alla classifica stagionale. 17.56 SALTO CON L’ASTA – Sutej fallisce il primo tentativo a 4.75. Momento decisivo con Amalie Svabikova, che dopo i due errori a 4.70 va all-in 17.55 60 M OSTACOLI – Record del meeting!! Vittoria per Szymanski in 7.48. Il polacco batte Edwards (7.53) ed il connazionale Czykier (7.60). Ai piedi del podio Diessl (7.64) 17.54 60 M OSTACOLI – Partiti! 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Dosso convince all’esordio, attesa per Zenoni e Furlani
Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: subito un primato stagionale, attesa per Dosso
Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour.
Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it
World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com
