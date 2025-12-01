Washington e Minsk | il prezzo del disgelo

Un riavvicinamento impensabile fino a ieri si sta consolidando? La notizia secondo cui Stati Uniti e Bielorussia starebbero trattando la liberazione di oltre cento prigionieri politici non è un semplice gesto umanitario. È il segnale di un riassetto geopolitico che si muove sotto traccia, in un momento in cui Washington sta ridefinendo la propria postura verso l’Europa orientale e, soprattutto, verso Mosca. La Bielorussia, da sempre considerata l’appendice più fedele del Cremlino, torna improvvisamente oggetto di corteggiamento, seppure prudente. Ed è già questo, da solo, un fatto storico. Per anni Minsk è stata sinonimo di repressione, sanzioni, isolamento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

