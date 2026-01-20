Un uomo è stato soccorso a Milano, in via Lazzaro Palazzi a Porta Venezia, con ustioni sul 10% del corpo. Secondo quanto riferito, uno sconosciuto avrebbe versato liquido infiammabile su di lui, causando le ferite. La vittima, trovata in condizioni di sofferenza, è stata assistita dai soccorritori e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le indagini sulla vicenda sono in corso.

Milano, 20 gennaio 2026 – Era sofferente, sdraiato in via Lazzaro Palazzi a Porta Venezia. A notarlo questa mattina è stato un cittadino che ha subito chiamato i soccorsi. E poco prima delle 11 quell'uomo, 36enne eritreo senza fissa dimora, è stato trasportato al Niguarda in codice giallo, con evidenti ustioni sulla schiena, sul polpaccio destro e in alcune parti del volto. Il racconto del ferito. Stando a quanto risulta al momento, il ferito ha raccontato di essere stato aggredito ieri alle 21 (ancora da capire se nello stesso punto in cui è stato soccorso o altrove) da uno sconosciuto, verosimilmente un altro senzatetto che lo avrebbe cosparso di sostanza infiammabile per poi dargli fuoco e fuggire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clochard soccorso con ustioni sul 10% del corpo: “Uno sconosciuto mi ha gettato addosso liquido infiammabile”

