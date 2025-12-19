A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile foto e video

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autovelox lungo la Cassino-Formia è stato dato alle fiamme in un incendio di probabile origine dolosa. L’installazione, avvenuta da appena tre giorni, è stata completamente distrutta, lasciando il tratto più rischioso della strada regionale 630 privo di controllo automatizzato. La scena, avvolta da uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, testimonia un atto vandalico che desta preoccupazione nella zona di San Giorgio, nel sud di Frosinone.

a fuoco un autovelox sulla cassino formia avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile foto e video

© Frosinonetoday.it - A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia. Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile (foto e video)

Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto l’autovelox installato soltanto tre giorni fa lungo la strada statale regionale 630, nel tratto più a rischio che attraversa il territorio comunale di San Giorgio nel sud della provincia di Frosinone. Uno straccio imbevuto di liquido. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Formia, al via i lavori sulla strada Formia–Maranola–Castellonorato: investimento da oltre 700mila euro

Leggi anche: Assalto al 118 a Foggia: scooter lancia un liquido sull’ambulanza, si ipotizza sia infiammabile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Autovelox in fiamme sulla Cassino-Formia; A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia. Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile (foto e video); Fiamme contro l’autovelox: il rogo sulla Cassino-Mare; San Giorgio a Liri: Da lunedì 15 Dicembre sarà attivo il nuovo autovelox installato sulla S.R. 630 Formia-Cassino.

fuoco autovelox cassino formiaFiamme contro l’autovelox: il rogo sulla Cassino-Mare - Da meno di 72 ore è entrato ufficialmente a pieno regime ed è già diventato il bersaglio di un grave atto vandalico. ilmessaggero.it

fuoco autovelox cassino formiaAutovelox in fiamme sulla Cassino-Formia - Una busta di plastica accesa sulla cabina dell' autovelox appena installato sulla Cassino- ciociariaoggi.it

Superstrada Cassino-Formia, in arrivo un autovelox fisso. Ma i lavori di messa in sicurezza restano al palo - Ancora nulla da fare, invece, per quel che riguarda lo spartitraffico, nonostante l’annuncio fatto dall’assessore regionale Pasquale ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.