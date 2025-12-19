A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile foto e video
Un autovelox lungo la Cassino-Formia è stato dato alle fiamme in un incendio di probabile origine dolosa. L’installazione, avvenuta da appena tre giorni, è stata completamente distrutta, lasciando il tratto più rischioso della strada regionale 630 privo di controllo automatizzato. La scena, avvolta da uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, testimonia un atto vandalico che desta preoccupazione nella zona di San Giorgio, nel sud di Frosinone.
Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto l’autovelox installato soltanto tre giorni fa lungo la strada statale regionale 630, nel tratto più a rischio che attraversa il territorio comunale di San Giorgio nel sud della provincia di Frosinone. Uno straccio imbevuto di liquido. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Formia, al via i lavori sulla strada Formia–Maranola–Castellonorato: investimento da oltre 700mila euro
Leggi anche: Assalto al 118 a Foggia: scooter lancia un liquido sull’ambulanza, si ipotizza sia infiammabile
Autovelox in fiamme sulla Cassino-Formia; A fuoco un autovelox sulla Cassino - Formia. Avvolto da uno straccio imbevuto da liquido infiammabile (foto e video); Fiamme contro l’autovelox: il rogo sulla Cassino-Mare; San Giorgio a Liri: Da lunedì 15 Dicembre sarà attivo il nuovo autovelox installato sulla S.R. 630 Formia-Cassino.
Fiamme contro l’autovelox: il rogo sulla Cassino-Mare - Da meno di 72 ore è entrato ufficialmente a pieno regime ed è già diventato il bersaglio di un grave atto vandalico. ilmessaggero.it
Autovelox in fiamme sulla Cassino-Formia - Una busta di plastica accesa sulla cabina dell' autovelox appena installato sulla Cassino- ciociariaoggi.it
Superstrada Cassino-Formia, in arrivo un autovelox fisso. Ma i lavori di messa in sicurezza restano al palo - Ancora nulla da fare, invece, per quel che riguarda lo spartitraffico, nonostante l’annuncio fatto dall’assessore regionale Pasquale ... ilmessaggero.it
Una busta di plastica accesa sulla cabina dell’autovelox appena installato sulla Cassino-Formia all’altezza di San Giorgio. Per fortuna il tentativo di dare fuoco al dispositivo è fallito: le fiamme sono state subito domate. Sindaco e carabinieri sono arrivati imme - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.