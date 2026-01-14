Sull’Iran evapora il campo largo | Conte si sfila dalla condanna bipartisan del regime Sempre dalla parte sbagliata

L’unità dell’opposizione italiana si sgretola sul tema Iran, dopo che anche Giuseppe Conte si è distanziato dalla condanna condivisa contro il regime di Teheran. La divisione si manifesta in un momento cruciale, in cui il governo iraniano è accusato di aver compiuto una strage di civili. Questa rottura evidenzia le tensioni all’interno del panorama politico e le difficoltà di mantenere una posizione comune su questioni internazionali delicate.

Campo largo addio. L’unità virtuale delle opposizioni si è definitivamente liquefatta. E non su un dossier secondario ma sulla condanna al regime di Teheran che in queste ore si è macchiato di una strage di civili. Le sinistre italiane non si dividono su un distinguo irrilevante, non litigano per un aggettivo di troppo. In commissione Giustizia del Senato i 5Stelle si astengono sulla risoluzione di condanna sull’Iran avanzata dalla presidente Stefania Craxi. E votata da tutti i partiti. Insomma l’ex avvocato del popolo Giuseppe Conte non se la sente di prendere le distanze dalla feroce repressione del regime degli ayatollah e votare il testo condiviso da tutti i partiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

