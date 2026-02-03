Vonn shock | Mi sono rotta il crociato Ma domenica in discesa ci provo comunque

La campionessa di sci Lindsey Vonn ha annunciato di essersi rotta il crociato dopo la caduta a Crans Montana. A pochi giorni dall'inizio dei Giochi, la 41enne ha detto che comunque proverà a gareggiare domenica in discesa. La sua scelta sorprende molti, considerando l’infortunio grave.

Brutte notizie per Lindsey Vonn, medaglia d'oro di Vancouver 2010. La statunitense ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa a Cortina, facendo chiarezza dopo la brutta caduta rimediata nella discesa di Crans Montana e i conseguenti dolori al ginocchio. La situazione, purtroppo, non è delle migliori, visto che Vonn ha annunciato di essersi lesionata il legamento crociato sinistro. Lo scenario per lei a questo punto cambia, ma non definitivamente. Più basse le aspettative, ma comunque intatta la voglia di provarci e di scendere in pista. Una situazione, quello della Vonn a Milano-Cortina, che potrebbe rendere ancora più epiche le sue Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

