Vonn dopo l’infortunio | Ho il crociato rotto ma alle Olimpiadi ci sarò

In conferenza stampa Vonn ha annunciato che dopo l'incidente si è rotta il crociato ma non vuole rinunciare alle Olimpiadi Venerdì 30 gennaio Vonn sulle piste di Crans Montana ha fatto un incidente terribile cadendo in pista durante la discesa libera. Subito si è pensato al peggio ed il sogno olimpico per la sciatrice è iniziato pian piano a sfumato. Il 6 febbraio prenderanno il via le Olimpiadi invernali 2026 e Vonn ovviamente è in pole position per le gare. Ma adesso, in conferenza stampa, ha annunciato di avere il crociato rotto. Ciò non vuol dire che il suo sogno è naufragato per sempre poiché proprio oggi spiega che farà di tutto per partecipare almeno alle gare di discesa libera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito una lesione al crociato sinistro, ma non molla.

Lindsey Vonn si è rotta il crociato e dopo tre giorni è tornata sugli sci: Alle Olimpiadi ci saròLa sciatrice americana è tornata in pista dopo il terribile incidente di Crans Montana. Vonn ha dichiarato di essersi rotta il legamento crociato, ma al tempo stesso ha fatto sapere che concorrerà ... fanpage.it

Lindsey Vonn sarà presente alle Olimpiadi nonostante l'infortunioL'obiettivo della statunitense è partecipare alla discesa di domenica - Non sa se prenderà parte anche alla combinata a squadre e al super-G ... ticinonews.ch

#SciAlpino Tre giorni dopo l'incidente, Lindsey Vonn lavora al recupero per giovedì, anche se il meteo potrebbe cancellare la 1^ prova #FISAlpine #AlpineSkiing #2Febbraio #scialpinofemminile dlvr.it/TQj6JL x.com

Lindsey Vonn comunica l'esito dei primi esami ai quali si è sottoposta dopo la caduta a Crans Montana. - facebook.com facebook