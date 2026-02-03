Milano Cortina Vonn | Ho il crociato rotto ma gareggerò domenica

Lindsey Vonn ha confermato di aver rotto il crociato, ma intende comunque partecipare alle gare di domenica ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta statunitense non si arrende e si presenta in corsa nonostante il dolore.

(Adnkronos) – Aggiornamento di Lindsey Vonn sulle sue condizioni fisiche in vista dei Giochi di Milano Cortina: l'atleta ha il crociato rotto ma crede comunque che riuscirà a gareggiare domenica. "Venerdì scorso a Crans Montana, durante l'ultima gara di Coppa del Mondo, mi sono rotta completamente il legamento crociato anteriore. Ho anche un trauma osseo, un infortunio comune in caso di rottura del legamento crociato anteriore, oltre a un danno al menisco. Non sappiamo se fosse preesistente o dovuto all'incidente. Ho consultato dei medici, sono andata in palestra e oggi sono anche andata a sciare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lindsey Vonn si è rotta il crociato sinistro durante una caduta a Crans Montana.

La campionessa di sci Lindsey Vonn ha annunciato di essersi rotta il crociato dopo la caduta a Crans Montana.

