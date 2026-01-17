Scarsa visibilità sull' aeroporto d' Abruzzo dirottato a Roma il volo proveniente da Valencia

A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio. Nella mattinata odierna, un altro volo non ha potuto atterrare all’aeroporto d’Abruzzo. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e disservizi nelle operazioni aeroportuali.

Dopo i voli provenienti da Catania e Torino che, nella serata di venerdì 16 gennaio, sono stati dirottati a Roma Fiumicino a causa della nebbia presente sull'aeroporto d'Abruzzo, anche nella mattinata odierna un altro volo non è potuto atterrare.L'aereo della compagnia irlandese Ryanair.

