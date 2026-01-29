Domani il Volley Modena scende in campo a Casalmaggiore per il debutto nella Poule Retrocessione di A2 femminile. Le gialloblù affrontano l’E’Più Casalmaggiore, che cerca di salvarsi dopo aver lasciato la A1 l’anno scorso. Si gioca nel pomeriggio a Viadana, nel campo casalingo delle padrone di casa.

Manca poco ormai all’esordio del Volley Modena nella Poule Retrocessione di A2 femminile di pallavolo: le gialloblù esordiranno sabato pomeriggio a Viadana, campo casalingo dell’E’Più Casalmaggiore, che va a caccia di una difficile salvezza, dopo essersi autoretrocesso dalla A1 l’anno scorso. Saranno però due squadre diverse quelle che si affronteranno domani, soprattutto in casa gialloblù, dove fioccano le novità: manca ancora la comunicazione ufficiale, ma è certo che almeno in panchina ci sarà l’opposta bulgara Elitsa Barakova (foto), 29enne di 1,85 di altezza, per la quale il club modenese ha avviato una procedura di tesseramento urgentissimo, prelevandola dal V. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ultima giornata della prima fase del campionato di A2 femminile di pallavolo, il Volley Modena affronta in casa il Futura Busto Arsizio.

Il Volley Modena annuncia l’ingresso ufficiale di Mariia Kaplanska, schiacciatrice ucraina, che esordirà domenica nell’ultima giornata della fase iniziale del campionato di Serie A2 femminile.

Argomenti discussi: Volley Modena a Casalmaggiore con una Barakova in più; VOLLEY MODENA, POULE SALVEZZA, LA PRIMA SFIDA A CASALMAGGIORE; Pool Salvezza: la E’più Casalmaggiore parte contro Modena; Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza.

