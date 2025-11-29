Fabregas tiene i piedi per terra | Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione Spero che questo sia solo l’inizio c’è molto da fare e molto da migliorare
Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria del Sinigaglia del suo Como contro il Sassuolo, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: PAROLE – «Fare tutti questi cambiamenti dev’essere la nostra forza, bisogna gestire gli impegni in maniera diversa. Sono molto contento, ho bisogno di tutti gli elementi della rosa dato che a gennaio avremo un calendario molto fitto a cui non siamo abituati. Oggi era importante vincere, bisogna continuare in questo modo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
