Fabregas tiene i piedi per terra | Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione Spero che questo sia solo l’inizio c’è molto da fare e molto da migliorare

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria del Sinigaglia del suo Como contro il Sassuolo, il tecnico dei lariani  Cesc Fabregas  ha parlato ai microfoni di  DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: PAROLE  –  «Fare tutti questi cambiamenti dev’essere la nostra forza, bisogna gestire gli impegni in maniera diversa. Sono molto contento, ho bisogno di tutti gli elementi della rosa dato che a gennaio avremo un calendario molto fitto a cui non siamo abituati. Oggi era importante vincere, bisogna continuare in questo modo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

fabregas tiene i piedi per terra il quarto posto quello che conta 232 la prestazione spero che questo sia solo l8217inizio c8217232 molto da fare e molto da migliorare

© Juventusnews24.com - Fabregas tiene i piedi per terra: «Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione. Spero che questo sia solo l’inizio, c’è molto da fare e molto da migliorare»

Altri contenuti sullo stesso argomento

fabregas tiene piedi terraComo, Cesc Fabregas tiene i piedi per terra - “Sono davvero contento, ho visto tutte le cose che facciamo in ... Segnala msn.com

fabregas tiene piedi terraFabregas "Como da Europa? Teniamo i piedi per terra" - "Sono davvero contento, ho visto tutte le cose che facciamo in allenamento ed è ciò che gratifica maggiormente un allenatore. Da ansa.it

Il Como studia da grande in casa del Bologna: ma Fabregas tiene i piedi per terra - Il Como scenderà in campo questa sera al "Dall'Ara" di Bologna per affrontare la formazione di Vincenzo Italiano, fresca vincitrice della Coppa Italia. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fabregas Tiene Piedi Terra